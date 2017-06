Indie-Ikone : Huldigung an den Klang: Thurston Moore auf Tour

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Thurston Moore lässt sich Zeit. Bloß keine Eile - oder wie sonst soll man es verstehen, wenn er zu Beginn des neuen Albums «Rock N Roll Consciousness» minutenlang einen einzelnen Akkord so spartanisch variiert, dass jeder Beckenschlag hervorsticht.

Irgendwann nimmt der Opener «Exalted» langsam Fahrt auf, bevor er dann nach acht (!) Minuten in die eigentliche Melodie mündet. Das verspricht intensive Konzerte - fünf Auftritte stehen jetzt in Deutschland an.

Thurston Moore muss niemandem etwas beweisen und schon gar nicht irgendwelchen Trends hinterherhecheln. Schließlich hat der Mann vor mehr als 35 Jahren Sonic Youth mitgegründet und so Musikgeschichte geschrieben.

Mit dem flotten «Cusp», angetrieben vom unermüdlichen Groove des Sonic Youth-Drummers Steve Shelley, zeigt sich Moore von einer anderen Seite. Keine ausdehnten Improvisationen und mit knapp 7 Minuten eines der kürzeren Stücke.

Alle anderen der insgesamt fünf Songs mäandern abwechselnd zwischen ruhigeren und lauteren Passagen, und hier zeigt sich, wie gut die Band - bestehend aus Schlagzeug, Bass und zwei Gitarren - eingespielt sind. Am meisten aber fasziniert, welche schönen Töne Moore und James Sedwards ihren Gitarren auch ohne Effektgeräte entlocken, was auch ein Verdienst des Londoner Produzenten Paul Epworth (u.a. Adele) ist.

Alles in allem klingt das Album wie eine Huldigung an den Klang an sich, was den Titel erklären mag: «Rock N Roll Consciousness» ist ein intensives Erlebnis, das noch lange im Kopf nachhallt.

Tourdaten: 18.6. Mannheim - Maimarktgelände, 20.6. Hamburg - Uebel & Gefährlich, 21.6. Köln - Stadtgarten, 30.6. München - Strom, 4.7. Dresden - Beatpol

Website Thurston Moore

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 09:47 Uhr