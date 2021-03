Spurensuche : Im Sessel versteckt - die Geschichte eines Nazis

In einem alten Sessel einer Frau sind Unterlagen eines Mannes versteckt - gespickt mit Hakenkreuzen. Der britische Historiker Daniel Lee recherchiert die Geschichte von Robert Griesinger.

Stuttgart | Möglicherweise sitzen Sie beim Lesen dieses Textes in einem Sessel. Was könnte er ihnen wohl erzählen, wenn er redete? Eine Studentin kaufte in Prag Ende der 60er Jahre einen alten Sessel und stellt sich keine Fragen zu dem vorherigen Besitzer - erst Jahrzehnte später wird sich das alte Möbelstück gewissermaßen äußern. Der Historiker Daniel Lee ...

