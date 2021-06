Zufallsfund : In Spendenzentrum entdecktes Bowie-Gemälde versteigert

Versteckt unter diversen Haushaltsgegenständen ein wahrer Schatz. Vermutlich hat Musikerlegende Bowie das Porträt in den 90er Jahren angefertigt.

Toronto | Ein zufällig in einem Spendenzentrum für Utensilien entdecktes Gemälde des legendären Musikers David Bowie ist in Kanada für umgerechnet etwa 70.000 Euro versteigert worden. Die mehr als 100.000 Kanadischen Dollar seien rund zehnmal so viel wie im Vorfeld erwartet, teilte das Auktionshaus Cowley Abbott am Donnerstag mit. Bei der Online-Versteigerun...

