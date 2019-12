selbstistderchef : Intendant Christian Stückl springt als Schauspieler ein

Da war Not am Mann: Der Hauptdarsteller in Brechts «Dreigroschenoper» war ausgefallen, da sprang Intendant Christian Stückl selbst in die Bresche.

von dpa

05. Dezember 2019, 09:49 Uhr

«Selbst ist der Chef»: Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl (58), ist an zwei Abenden in Folge in ungewohnter Rolle zu sehen gewesen.

Wie sein Theater auf Facebook und Twitter mitteilte, spielte er zweimal in Bertolt Brechts «Dreigroschenoper» die Hauptrolle, den Bettlerkönig Peachum. Dazu postete das Volkstheater Fotos von Stückl im weißen Unterhemd und rotem Anzug und mit Zigarette im Mund auf der Bühne und versah das Ganze auf Facebook mit dem Hashtag «#selbstistderchef». Auf Twitter hieß es «#coolsterChef».

Stückl ist eigentlich der Regisseur des Stückes. Warum der eigentliche Peachum-Darsteller ausfiel, teilte das Theater nicht mit. «Das nenn ich Einsatz! Bravo!», kommentierte eine Facebook-Nutzerin.

Stückl, der auch die Passionsspiele in Oberammergau leitet, ist nicht der erste Theaterchef, der im Notfall selbst zur Tat schreitet. Erst kürzlich machte der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Jens-Daniel Herzog, Schlagzeilen, weil er kurzfristig für einen erkrankten Sänger einsprang und die Hauptrolle der Verdi-Oper «Don Carlos» gewissermaßen Playback präsentierte, während ein anderer Sänger vom Bühnenrand aus sang.

Der neue Sänger sei so kurzfristig eingesprungen, dass es nicht mehr möglich gewesen sei, die Rolle auch szenisch einzuüben, teilte das Theater damals mit. Herzog sei als Regisseur des Stückes der einzige gewesen, der gewusst habe, wann Don Carlos wo stehen müsse.