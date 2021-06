Künstliche Intelligenz : Ishiguro: Roboter Klara und die Frage nach dem Menschsein

Eine Roboterfreundin, ein krankes Mädchen, ein Deal mit der Sonne. Es geht um Beziehungen und Zuneigung in der Zukunft. Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro wirft einen Blick auf eine Gesellschaft, die frösteln lässt.

Dortmund | Klara will einen Pakt mit der Sonne schließen, um ein Leben zu retten. Sie ist eine KF, eine Künstliche Freundin, ein Roboter der schon älteren Generation. Sie ist geschaffen, um Kindern aus gehobenen Kreisen Gesellschaft zu leisten - irgendwo in den USA und irgendwann in der näheren Zukunft. So weit, so seltsam. Vor allem aber ist die künstliche K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.