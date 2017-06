Exklusiv bei Tidal : Jay-Z veröffentlicht neues Album «4:44»

vergrößern 1 von 1 Foto: David Maxwell 1 von 1

Rapper Jay-Z (47) gibt sich auf seinem am Freitag veröffentlichten Album «4:44» persönlich. Im gleichnamigen Song rappt er über die Höhen und Tiefen in der Ehe mit Beyoncé Knowles, Fehlgeburten und erwähnt auch seine «Zwillinge».

US-Medien hatten vor Wochen über die Geburt berichtet. Bestätigt hat das Musikerpaar dies bislang nicht.

Der Hip-Hopper und Produzent («Hard Knock Life», «Holy Grail») hatte die zehn neuen Songs seines Albums - das erste seit 2013 - in der Nacht zu Freitag exklusiv auf seinem eigenen Streamingdienst Tidal veröffentlicht. Außerdem ist dort ein Animationsvideo zum Song «The Story Of O.J.» zu sehen.

Der Titel «4:44» steht für die besondere Beziehung des Promipaares mit der Ziffer Vier: Jay-Z ist am 4. Dezember geboren, Beyoncé am 4. September. Die Hochzeit der beiden fand am 4.4.2008 statt.

erstellt am 30.Jun.2017 | 10:03 Uhr