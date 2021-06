Berliner Schaubühne : Joachim Meyerhoff spielt Vernon Subutex

Alles wie vor Pandemie? Nicht ganz. Die Premiere des Stücks „Das Leben des Vernon Subutex 1“ lief zumindest unter Auflagen, darunter Testpflicht und Maske, zur Wiederöffnung des Theaters.

Berlin | In Berlin gibt es nach der Corona-Zwangspause wieder einiges im Theater zu sehen - auch wieder ganz klassisch im Saal. Am Freitagabend war die Premiere von „Das Leben des Vernon Subutex 1“ an der Berliner Schaubühne. In der Titelrolle: der Theaterstar und Autor Joachim Meyerhoff mit strähnigen langen Haaren und Brille. Die Romanvorlage machte vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.