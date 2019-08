Hosenrolle : Katharina Thalbach bringt «Orientexpress» auf die Bühne

Ein Wiedersehen mit dem berühmten Privatdetektiv Hercule Poirot steht an. Die Berliner Schauspielerin und Regisseurin bringt Agatha Christies Klassiker der Krimiliteratur auf die Bühne.

von dpa

08. August 2019, 16:45 Uhr

Der Roman «Mord im Orientexpress» gehört zu den Klassikern der Krimiliteratur - nun bringt Schauspielerin Katharina Thalbach (65) die Geschichte auf die Theaterbühne.

Die deutsche Erstaufführung sei für den 22. März 2020 in Berlin geplant, teilte die Komödie am Kurfürstendamm am Donnerstag mit. Die Kostüme sollen von Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (54) kommen.

«Erstmals ist Agatha Christies berühmter Krimi in einer offiziellen Bühnenfassung verfügbar», teilte das Theater mit. Die Fassung stamme vom amerikanischen Dramatiker Ken Ludwig. Die Schauspielerin Thalbach führt Regie und steht auch selbst auf der Bühne - als Privatdetektiv Hercule Poirot, der mit dem Zug von Istanbul nach London fahren will.

Auch ihre Tochter Anna Thalbach und ihre Enkelin Nellie Thalbach sollen Rollen in der Inszenierung übernehmen. Die Kudammbühnen spielen derzeit in einem Ausweichquartier. Weil die alten Spielstätten abgerissen wurden, finden die Vorstellungen vorübergehend im Schiller Theater statt. Im Jahr 2022 sollen die Kudammbühnen wieder zurück an den Kurfürstendamm ziehen.