Pop Art : «Keith Haring. Posters» in Hamburg

Dem New Yorker Grafitti-Künstler Keith Haring widmet das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe seine nächste Ausstellung.

Dass Haring auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod «erstaunlich aktuell» sei, liege an den Themen und seiner unverwechselbaren Bildsprache, betonten die Veranstalter am Dienstag. Die Ausstellung «Keith Haring. Posters» zeigt von Mittwoch an bis zum 5. November mehr als 100 seiner Plakate.

Haring (1958-1990) wurde Anfang der 1980er Jahre durch seine Strichmännchen-Zeichnungen bekannt, die er in der New Yorker U-Bahn auf Plakatwände malte. Er starb an den Folgen einer Aids-Erkrankung im Alter von 31 Jahren. «Als einer der Ersten thematisiert er Aids und erfindet für die Krankheit Motive, die noch heute verwendet werden», erinnerten die Initiatoren. «Und immer wieder setzt er sich für Kinder und bessere Bildungschancen, besonders von Kindern aus ärmeren Schichten, ein.»

Auch wenn Haring für seine Plakate keinen neuen Stil entwickelt habe, ließen sich doch einige Besonderheiten feststellen, hieß es. So seien etwa die Motive einfacher gehalten. «Darüber hinaus gehen viele der Darstellungen auf den Plakaten unmittelbar auf das jeweilige Thema ein und erlauben eine eindeutige Interpretation, wie sie die freien Gemälde und Zeichnungen nur selten zulassen.»

Die Haring-Sammlung des Museums sei in ihrer Vollständigkeit weltweit einzigartig, sagte eine Sprecherin. Die Plakate werden den Angaben zufolge ergänzt durch kleinere Objekte und Marketing-Produkte, die Haring in seinem New Yorker Pop Shop verkaufen ließ.

erstellt am 30.Mai.2017 | 17:18 Uhr