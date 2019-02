Top 5 : Kool Savas führt zum fünften Mal die deutschen Charts

Der deutsche Rap-Star ist mit seinem neuen Album direkt auf dem ersten Platz der Charts eingestiegen. Den Thron im Single-Bereich sichten sich die HipHopper Eno und Mero.

von dpa

15. Februar 2019, 16:19 Uhr

Der Rapper Kool Savas hat sich mit seinem neuen Album «KKS» auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Musikcharts gesetzt. Er eroberte damit zum fünften Mal die Spitze der Hitliste, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Die Berliner Spaßpunker Die Ärzte kommen ebenfalls als Neueinsteiger mit ihrer umfangreichen Outtake-Sammlung «They've Given Me Schrott!» an zweite Stelle.

US-Superstar Ariana Grande platziert sich mit «Thank U, Next» auf dem dritten Rang. Herbert Grönemeyer verbessert sich mit «Tumult» wieder um einen Platz und ist jetzt Vierter. Mit «Mut zur Katastrophe» komplettiert die Sängerin Kerstin Ott die Top Five.

Der erste Platz in den Single-Charts geht an die beiden HipHopper Eno und Mero mit «Ferrari». Dann folgen Capital Bra («Prinzessa») und Azet & Zuna («Hallo Hallo»). Platz vier geht an Ariana Grande mit «7 Rings» und Platz fünf an die US-Sängerinnen Ava Max («Sweet But Psycho»).