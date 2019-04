Plattform für Kunst : Kulturzentrum «The Shed» öffnet in New York

Theater, Musik, Ausstellungen: New York hat ein neues Kulturzentrum bekommen. Ein Bau der Superlative.

von dpa

03. April 2019, 19:01 Uhr

Mit einem gewaltigen Kulturzentrum in einem wandlungsfähigen Gebäude will New York eine Plattform für Kunst im 21. Jahrhundert schaffen.

«The Shed» (Der Schuppen) liegt im Westen Manhattans und ist Teil des neuen Viertels Hudson Yards, des größten und teuersten nicht-öffentlichen Bauprojekts in der Geschichte der USA. Nach vier Jahren Bauzeit und Kosten von 404 Millionen Dollar (359 Mio Euro) soll «The Shed» am Freitag offiziell öffnen. Es verfügt über Veranstaltungsräume auf insgesamt acht Stockwerken.

Als «nur Muskeln und kein Fett» beschrieb die leitende Architektin Liz Diller den Bau bei einer Vorab-Besichtigung am Mittwoch. Die fast 40 Meter hohe Außenhülle lässt sich ausfahren und der Innenraum über mehrere Stockwerke für bis zu 3000 Zuschauer erweitern. Modernste Bühnentechnik samt Glasfaser-Internet sollen «fast alles möglich machen, was Künstler sich vorstellen können», sagte der Vorstandsvorsitzende Dan Doctoroff. Ihnen solle der Bau als Werkzeug dienen und sich laufend weiterentwickeln, sagte Diller.

Für den Auftakt sind unter anderem eine Ausstellung des deutschen Künstlers Gerhard Richter mit Musik der Komponisten Steve Reich und Arvo Pärt geplant. Im Programm stehen außerdem eine Fassung des antiken griechischen Dramas «Helena» sowie ein Theaterstück der isländischen Musikerin Björk.

Ob «The Shed» sich in der Stadt mit 1200 kulturellen Einrichtungen behaupten kann, muss sich zeigen. Es sei nicht klar, warum New York das neue Zentrum brauche, urteilte die Website «ArtNet» und sprach von einem «Gefühl der Überflüssigkeit». Die «Washington Post» schrieb dagegen, «The Shed» sei der einzige Grund, das bei New Yorkern verhasste neue Viertel Hudson Yards überhaupt zu besuchen.