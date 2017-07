Neuerscheinungen : Larry Browns Roman «Fay»

Berlin (dpa) – Die Suche einer 17-Jährigen nach einem vernünftigen Leben steht im Mittelpunkt des Romans «Fay» von Larry Brown. Das Mädchen verlässt die ärmliche Hütte ihrer Eltern im Bundesstaat Mississippi und trampt an die Küste. Unterwegs stolpert sie von einer prekären Situation in die andere. Immer wieder sind junge Männer hinter Fays Körper her, und sie wehrt sich auf die einzige Weise, die sie kennt, mit Gewalt.

Auch als ihr Leben einmal eine ungewöhnliche Wendung zum Besseren nimmt, kann dies in der Welt des Romans nicht lange währen. Brown hat seine Figuren in eine deprimierende Welt gestellt, in der die Menschen nur die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter für ihr Leben zu haben. Fay wird durch ihren naiven Glauben an sich selbst und und eine Chance auf Glück aber zu einer positiven Figur.

Larry Brown: Fay. Heyne Verlag, München, 652 Seiten, 22,99 Euro, ISBN 978-3-453-27096-1

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 15:07 Uhr