Besucherandrang : Letzter Tag des Weimarer Bauhaus-Museums am Theaterplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Jan.2018 | 17:55 Uhr

Gut 500 Menschen haben am Sonntag die letzte Chance genutzt, das Bauhaus-Museum am Weimarer Theaterplatz zu besuchen. Das seien doppelt so viele gewesen wie am ersten Januarwochenende vor einem Jahr, sagte ein Museumssprecher.

Im April 2019 zum Jubiläum «100 Jahre Bauhaus» soll das neue Bauhaus-Museum neben dem Kongresszentrum Neue Weimarhalle aufmachen. Das alte Museum schließt nach mehr als 20 Jahren, da die Stadt dort ein «Haus der Republik» plant. Gegenüber dem heutigen Deutschen Nationaltheater tagte 1919 die verfassunggebende Nationalversammlung der Weimarer Republik.

Das alte Museum am Theaterplatz wurde 1995 als provisorische Lösung eröffnet. Darin konnte die Stiftung nur wenige Stücke aus der 13 000 Objekte umfassenden Bauhaus-Sammlung zeigen. Die Architektur- und Designschule Bauhaus wurde 1919 in Weimar gegründet. Später war die Kunstschule auch in Dessau und Berlin angesiedelt. Ihre künstlerischen und sozialen Ideen haben bis heute weltweit Einfluss.