Zwischenbilanz : Licht und Schatten - Buchmarkt in Zeiten von Corona

Die Nachfrage nach Büchern ist ungebrochen - gerade in Pandemiezeiten. Aber wie steht es um die wirtschaftliche Lage der Branche?

Frankfurt am Main | Trotz eines starken Interesses an Literatur in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Lage im deutschen Buchhandel angespannt. „Wir sind in einer relativ schwierigen Situation“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skipis. Es gebe Lichtseiten, aber auch Schattenseiten. Er sei aber dennoch optimistisch: Nach seiner Einschätzung si...

