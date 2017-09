Mehr Züge eingesetzt : Lollapalooza endet mit Foo Fighters und The xx

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Kalaene 1 von 2

11.Sep.2017

Mit den Konzerten der Bands Foo Fighters und The xx ist das Festival Lollapalooza in Hoppegarten am Sonntagabend zu Ende gegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei verlief die Abreise der Besucher deutlich besser als am Samstagabend.

Wie die Bundespolizei am Sonntagabend mitteilte, werde der S-Bahnhof Hoppegarten (Mark) immer nur kurz gesperrt, um eine Überfüllung des Bahnhofs zu verhindern. Die Bahnen fuhren demnach in einem engen Takt. Auch nach Angaben des Veranstalters Tommy Nick verlief die An- und Abreise am Sonntag wesentlich entspannter. «Es hat deutlich besser geklappt als am Samstag.»

Mehrere Zuschauer teilten zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Abreise mit Shuttlebussen und S-Bahnen am Sonntag besser funktioniere, und sie schnell zu Hause angekommen seien. Viele Besucher hatten bereits nach Ende des Konzerts der Foo Fighters gegen 23.00 Uhr den Heimweg angetreten. Die Band The xx spielte anschließend.

Am Samstag war es bei der Abreise zu chaotischen Zuständen vor dem S-Bahnhof in Hoppegarten gekommen. Rund 3000 Menschen hatten mehrere Stunden vor der Station ausgeharrt, um nach Berlin fahren zu können. Etwa 30 Festivalbesucher kollabierten in dem Gedränge und mussten von Rettungskräften behandelt werden. Das Veranstaltungsteam entschuldigte sich am Sonntag über Twitter für den Vorfall.