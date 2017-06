Neuseeländische Sängerin : Lorde offenbart ihre Gefühle

vergrößern 1 von 1 Foto: Charles Sykes 1 von 1

Die neuseeländische Sängerin Lorde (20, «Royals») ist bekannt geworden mit tiefgehenden Songtexten und ihrer außergewöhnlichen Stimme. Zwei Grammys hat sie gewonnen und fünf Millionen Follower auf Instagram.

Jetzt ist ihr neues Album mit dem Titel «Melodrama» erschienen. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht die 20-Jährige übers Erwachsenwerden, über Selbstkritik und Vorbildfunktion.

Frage: Sie packen sehr viele Gefühle in Ihre Songs - ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas Druck mit sich bringt, der ganzen Welt die eigenen Gefühle mitzuteilen, oder?

Antwort: Ich erzähle ganz gerne die Wahrheit über mich. Es ist für mich selbstreinigend und wichtig. So zeichne ich eine kleine Landkarte zu mir selbst, die mit jeder Liedzeile vollständiger wird. Meine Songs können von niemand anderem gesungen werden, so persönlich sind sie - das finde ich toll. Andererseits ist es ein komisches Gefühl, so frank und frei über das eigene Leben zu sprechen. Irgendwie ist es seltsam, aufzustehen und es als Arbeit anzusehen, seine intimsten Geheimnisse auszuplaudern.

Frage: Ist es so, dass Sie jetzt mit 20 auch ihre Teenagerzeit hinter sich lassen und einen Schritt weitergehen?

Antwort: Absolut. Es ist komisch, aber du bist einfach sehr lang Teenager - mit 18 oder 19 hat man sehr viel Teenager-Erfahrung. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, was es bedeutet, ein Teenager zu sein. Für diese Altersgruppe habe ich mich sehr eingesetzt, am Ende aber habe ich gefühlt, dass ich mich verändere. Ich habe früher einen Schrein errichtet für das Teenager-Sein und habe mich gefragt, ob ich dieser Zeit nun nachtrauere, weil ich sie hinter mir lasse.

Frage: Und, wie ist es?

Antwort: Es ist glücklicherweise ganz toll, ein «Neu-Erwachsener» zu sein, und ich genieße es und es ist die tollste Zeit. Ich entdecke jetzt sehr viel.

Frage: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Sie sehr selbstkritisch sind. Ist das immer noch so?

Antwort: Ja, das ist immer noch so. Ich bin äußerst kritisch mir selbst gegenüber und auch gegenüber meiner Arbeit, weil ich die einzige Person bin, die wirklich weiß, wozu ich fähig bin, deshalb sporne ich mich selbst immer wieder an. Klar könnte ich mich auch mit Liedzeilen zufriedengeben, die «gut» sind, aber ich will, dass sie «bewusstseinsverändernd supertoll» sind.

Frage: Hat es deshalb so lange gedauert, das Album fertigzustellen?

Antwort: Ja, das Album hat viel Zeit benötigt. Ich kann bestätigen, was andere über das zweite Album sagen, es ist wirklich schwierig. Ich habe vorher nie etwas gemacht, wo ich so hart für jede einzelne Entscheidung arbeiten und kämpfen musste. Zeitweise konnte ich mir gar nicht recht vorstellen, das Album irgendwann einmal fertig zu bekommen. Da habe ich mir gesagt: «Wenn das fertig ist, wird es sich toll anfühlen, weil ich es mir wirklich verdient habe.» Es war viel selbstgemachter Druck dabei, aber jetzt fühlt es sich gut an.

Frage: Sie sind ein Vorbild für viele jüngere Menschen.

Antwort: Ich denke mal, dass ich immer noch ein widerwilliges Vorbild bin - ich weiß nicht, ob das wirklich die Rolle für mich ist. Das Coole ist, dass viele jüngere Menschen so viel Großartiges machen, nicht nur in der Kunst, sondern überall. Daher gibt es viele verschiedene Vorbilder. Aber es ist schon toll, wenn ich zwar vielleicht gerade etwas anderes durchmache, aber dennoch die Teenager im den amerikanischen Vorstädten eine gemeinsame Gefühlslage mit mir finden.

Frage: Vielleicht ist es über Social Media heute einfacher, mit den Fans in Kontakt zu bleiben, aber andererseits wollen diese vielleicht auch mehr Einblick ins Privatleben als früher einmal. Wie halten Sie das im Gleichgewicht?

Antwort: Ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Leute zu viel abverlangen. Wenn es mir zu viel wird, gehe ich einfach nach Hause und lasse mich nicht zu sehr davon beeinflussen. Aber es ist schon etwas seltsam, dass die Leute meiner Altersgruppe es nicht anders kennen, es ist eine bizarre Art und Weise aufzuwachsen.

Frage: Aber manchmal müssen Sie doch eine rote Linie ziehen, oder?

Antwort: Ja, absolut. Ich bin ja jemand, der in seiner Musik viel von sich preisgibt. Manche Leute leiten davon ab, dass mein Leben eine Schatzsuche für sie bietet, dass sie sich also auf meine Fährte begeben dürfen. Ich versuche, die Aufmerksamkeit der Menschen auf meine Arbeit zu lenken. Und da bekommen sie dann die ganzen pikanten Details - übrig bleibt dann nur noch der langweilige Kram für Social Media: Ich, zuhause, beim Kochen und Aufziehen von streunenden Katzen.

Frage: Sie haben erzählt, dass es Snapchat nur für eine kleine geheime Gruppe gibt, stimmt das?

Antwort: Ja, ich halte mich für den weltweit witzigsten Snapchat-User. Das ist einfach mein Medium! Auch meine ganzen Freunde lieben die Storys, die ich da verbreite. Aber es bekommen sie eben nur 20 Leute zu sehen. ZUR PERSON: Die neuseeländische Sängerin Lorde (20) heißt mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O'Connor. Ihr Debütalbum «Pure Heroine» war weltweit erfolgreich, der Song «Royals» stand neun Wochen lang an der Spitze der US-Hitparade. Sie wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet und bei den Billboard Music Awards als Newcomerin des Jahres geehrt. Nun kommt ihr zweites Album «Melodrama» heraus.

Website Lorde

Lorde auf Instagram

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 07:48 Uhr