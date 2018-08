Lungenkrebs : Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist Ed King gestorben

Der frühere Gitarrist der Rockband war Mit-Autor des Welthits «Sweet Home Alabama». Jetzt ist er in seinem Haus in Nashville gestorben.

von dpa

24. August 2018, 13:25 Uhr

Der Mit-Autor des Welthits «Sweet Home Alabama» und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, hieß es am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt. US-Medien berichteten, King habe schon seit längerem gegen Lungenkrebs gekämpft.

Der 1949 in Kalifornien geborene King war in den 1970er Jahren zu Lynyrd Skynyrd gestoßen und hatte auch an einer Wiedervereinigung in den 80er und 90er Jahren noch einmal teilgenommen. King schrieb den Song «Sweet Home Alabama» mit, der zum Welthit wurde.