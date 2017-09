Anker der Selbstreflexion : «Macht und Pracht» - Denkmaltag offiziell eröffnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 13:05 Uhr

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) hat am Sonntag in Oldenburg den bundesweiten «Tag des offenen Denkmals» eröffnet. In ganz Deutschland sind mehr als 7500 Denkmäler für Besucher geöffnet.

Neben historischen Gebäuden sind auch viele Parks und archäologische Stätten zugänglich.

Unter dem Motto «Macht und Pracht» soll diesmal ein Fokus darauf gelegt werden, wie Adel, Bürgertum und Kirche in den vergangenen Jahrhunderten durch Architektur und Kunsthandwerk ihren Führungsanspruch sichtbar machten. Die Organisatoren von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erwarten wieder mehrere Millionen Besucher.

«Die über eine Million Denkmäler in Deutschland sind Ausdruck unserer Identität und Geschichte», betonte Hendricks. «Sie bieten in unserer heutigen schnelllebigen Zeit einen Anker der Selbstreflexion.» Sie dankte dem Veranstalter und den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, «die sich für das Bewahren und die Pflege des baukulturellen Erbes in Deutschland einsetzen und mit großen Engagement jedes Jahr aufs Neue den Tag des offenen Denkmals zu einem unvergesslichen Erlebnis machen».

Tag des offenen Denkmals 2017