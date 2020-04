Personalie : Marcel Lepper neuer Leiter des Goethe- und Schiller-Archivs

Der bisherige Leiter des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste geht nach Weimar und übernimmt dortdas Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik Stiftung.

von dpa

21. April 2020, 18:17 Uhr

Der bisherige Leiter des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste, Marcel Lepper, wird neuer Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs der Klassik Stiftung Weimar.

Lepper beerbt damit Bernhard Fischer, der nach 13 Dienstjahren an der Spitze des ältesten Literaturarchivs Deutschlands Ende Mai in den Ruhestand geht. Das teilte die Stiftung am Dienstag mit.

Das Goethe- und Schiller-Archiv wurde 1885 gegründet. Es verwahrt mehr als 150 Nachlässe von Schriftstellern, Denkern, Komponisten und anderen Persönlichkeiten. Der handschriftliche Nachlass von Johann Wolfgang von Goethe bildet den Kern. Die Unesco nahm seine Arbeiten ins Weltdokumentenerbe auf.