Eigenwillig : Meisterwerk Nummer drei? alt-J mit Album «Relaxer»

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die drei Herren der Band alt-J sind mächtige Schlitzohren. Um ausufernden Erwartungen an ihr drittes Album vorzubeugen, schalten sie mit dem Titel schonmal einen Gang runter: «Relaxer».

Mit ihrem phänomenalen Debüt «An Awesome Wave» und dem Nachfolger «This Is All Yours» setzten sich die Briten einst mit Yeasayer und Animal Collective in die Spitze der belebend-experimentellen Indiepop-Bands. Auf «Relaxer» geben alt-J nun einen Kontrapunkt zu den beiden elektronisch knarzenden und kopfüber fallenden Vorgängern.

Der Album-Opener «3WW» kommt mit stoisch-sphärischen Instrumenten daher, die sich im Laufe von fünf Minuten immer weiter aufbauen, mitunter aber auch ganz abbrechen. Es klingt wie die verschwommenen Großstadtlichter auf dem Taxi-Heimweg spät in der Nacht. Auch die wunderbar ungeschlachte 60er-Jahre-Reminiszenz in «Hit Me Like That Snare» geht ganz und gar auf. Und mit «In Cold Blood» erinnern die Jungs aus Leeds daran, wie sie einmal ihren Erfolg verbuchten.

Leider trocknet der vielversprechende Start im Laufe des Albums etwas aus. Das Cover «House Of The Rising Sun» wird so sehr entzerrt und auseinander gerupft, dass all die Kraft des The-Animals-Originals verloren geht. Und auch die restlichen der acht Songs bieten keinen roten Faden für die Platte. Trotz manch ästhetisch feiner Tracks: Ein Meisterwerk ist alt-J mir «Relaxer» diesmal nicht gelungen.

Tourdaten: 13.06. Funkhaus, Berlin - 23.06. Hurricane Festival, Scheeßel - 25.06. Southside Festival, Neuhausen

Website alt-J

Label-Website

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 06:00 Uhr