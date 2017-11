«Charta» an den Bundestag : Milo Rau startet sein «Weltparlament»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Der Schweizer Theatermacher Milo Rau (40) hat ein «Weltparlament» ins Leben gerufen, das bis zum Sonntag in der Berliner Schaubühne tagen wird. In der «General Assembly» soll es laut Rau um große Zukunftsfragen der Gesellschaft gehen.

Was bedeutet politische Souveränität im Zeitalter der Globalisierung? Wie verhalten sich die Interessen der Weltbevölkerung zu den demokratischen Prinzipien der Nationalstaaten? «Wir wollen den Unterrepräsentierten, den Nichtgehörten, dem globalen Dritten Stand eine Stimme geben», so der Theatermacher, dessen Aktion am Freitagabend starten sollte.

Rund 60 Abgeordnete sind angemeldet - darunter internationale Wissenschaftler, Aktivisten, Kulturschaffende und Politiker. Die Übergabe der erarbeiteten «Charta» an den Bundestag soll dann genau am 100. Jahrestag der russischen Revolution sein. Am 7. November 1917 hatten die Bolschewiki mit dem Sturm auf den Winterpalast in St. Petersburg die Macht in der damaligen russischen Hauptstadt übernommen.

Rau ruft zu einem «Nachspiel» der historischen Ereignisse auf der Wiese vor dem Reichstag auf (7. November, 15.00 Uhr).

