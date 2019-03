YouTube-Hit : Nach «Zoff» mit Bohlen: Capital Bra rappt «Cherry Lady»

Erst zoffen sie sich, jetzt verdienen sie zusammen Geld: Rapper Capital Bra nimmt einen alten Song von Dieter Bohlen neu auf. Der ist schon jetzt ein Hit im Netz.

von dpa

22. März 2019, 12:30 Uhr

Ein Ohrwurm aus den 80er Jahren feiert ein Comeback: Rapper Capital Bra hat den Modern-Talking-Hit «Cheri Cheri Lady» neu aufgenommen.

Das Musikvideo zu «Cherry Lady», das seit der Nacht zu Freitag online zu sehen ist, sammelte in kurzer Zeit rund 1,2 Millionen Klicks (Stand: Freitag, 12 Uhr). In der neuen Version heißt es: «Cherry Cherry Lady, du bist was Besonderes. Eine Frau für's Leben. Oder für 'ne Nacht.»

Vorausgegangen war ein medienwirksames Geplänkel zwischen dem Berliner Rapper («Allein») und Produzent Dieter Bohlen (65). Der hatte vergangene Woche angekündigt, im Sommer mit den Hits seines früheren Duos ein Comeback-Konzert zu geben - und äußerte in der «Bild»-Zeitung, er finde die Texte von Rappern «stark bedenklich».

Bohlen sagte: «Jeder rappt da über seinen Maybach, und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung.» Daraufhin zeigte der in Sibirien geborene Hip-Hopper Capital Bra auf Instagram sein Haus und seinen Luxuswagen. Wenige Tage später zeigten sich beide zusammen und gut gelaunt in einem Video.

Capital Bra - bürgerlich Vladislav Balovatsky (24) - ist derzeit der wohl erfolgreichste Rapmusiker in Deutschland, er landete in den vergangenen Monaten mehrere Nummer-eins-Hits. Anfang des Jahres trennte er sich im Streit vom Musiklabel seines Kollegen Bushido. Bohlen ist seit Jahren Chef-Juror der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar», er spricht auf seinem Instagram-Kanal auch viele junge Leute an.