Auszeichnung : Neuer Berliner Galerien-Preis geht an Sexauer Gallery

erstellt am 15.Sep.2017 | 15:03 Uhr

Die 2013 gegründete Galerie Sexauer im Stadtteil Weißensee ist mit dem neuen Berliner Galerienpreis geehrt worden.

Der Inhaber Jan-Philipp Sexauer erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung am Freitag bei der Berlin Art Week in Würdigung seines Ausstellungsprojekts «Come out (to show them)». Das teilte der Landesverband Berliner Galerien mit.

In der monumentalen Rauminstallation zeigt die für ihre Moiré-Zeichnungen bekannte Berliner Künstlerin Caroline Kryzecki den Angaben zufolge 700 handgefertigte Siebdrucke, die zusammen ein flirrendes optisches Muster ergeben.

Der neue Preis wird vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) in Zusammenarbeit mit dem Galerienverband und der Wirtschaftsverwaltung vergeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte bei der Vergabe, als Vermittler zwischen Künstlern und Kunstliebhabern leisteten Galerien Pionierarbeit für die zeitgenössische Kunst. Ebenfalls nominiert waren die Galerien KM und Katharina Maria Raab.

