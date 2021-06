Theater : Neuer Kapellmeister in Weimar startet im September

Der Dirigent und Musiker Andreas Wolf stammt aus Regensburg. Nach Stationen in Wuppertal und Münster, Kassel, Hannover, Saarbrücken und zuletzt Lübeck steht für ihn ein neuer Wechsel an.

Weimar | Der Dirigent Andreas Wolf wird neuer Kapellmeister in Weimar. Wie das Deutsche Nationaltheater (DNT) am Mittwoch mitteilte, wechselt der gebürtige Regensburger zur Spielzeit 2021/22 als erster Kapellmeister an das Haus in Thüringen. Wolf hatte nach Stationen in Wuppertal und Münster, Kassel, Hannover und Saarbrücken zuletzt von 2013 bis 2021 am The...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.