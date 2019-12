Street Art : Neues Banksy-Werk in Birmingham aufgetaucht

Schöne Bescherung: Der Künstler Banksy lässt in Birmingham die Rentiere fliegen.

von dpa

10. Dezember 2019, 14:22 Uhr

Ein Obdachloser auf einer Bank oder der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten? Ein neues Kunstwerk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy in Birmingham zeigt auf einer Backsteinmauer zwei fliegende Rentiere, die eine davor stehende Bank zu ziehen scheinen.

Auf einem Video, das Banksy am Montag auf Instagram postete, liegt ein offenbar obdachloser Mann namens Ryan auf der Bank.

«Gott segne Birmingham», schrieb Banksy auf der Plattform. «In den 20 Minuten, die wir Ryan auf dieser Bank gefilmt haben, haben Passanten ihm ein warmes Getränk, zwei Schokoriegel und ein Feuerzeug gegeben - ohne dass er überhaupt danach gefragt hat.» Seine Fans feierten Banksy für das sozialkritische Kunstwerk. «Brillant», schrieben viele. In einem Kommentar unter dem Post hieß es: «Schönes Geschenk zu Weihnachten. Danke, Banksy.» Wie der «Guardian» berichtete, malte ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag die Nasen der Rentiere rot an.

Banksys Identität gibt bis heute Rätsel auf. Bekannt ist nur, dass er aus Bristol stammt und Ende der 90er Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven.