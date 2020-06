Kinderbuch-Reihe : Neues Buch vom Sams: Die Wunschmaschine ist zurück

Paul Maar erzählt wieder Neues vom Sams. Ende Juli erscheint der neue Band.

von dpa

23. Juni 2020, 21:30 Uhr

Kinderbuchautor Paul Maar (82) hat ein neues Sams-Buch geschrieben, in dem die Wunschmaschine, die im zweiten Band explodierte, wieder zurückkehrt. «Das Sams und der blaue Drache» erscheint am 20. Juli im Oetinger Verlag – von Paul Maar illustriert und erstmals mit gereimten Kapitelüberschriften, teilte der Verlag am Dienstag in Hamburg mit.

Im Nachhinein habe ich es manchmal bedauert, dass die Wunschmaschine so schnell kaputtging», sagte Maar laut Verlagsangaben. «Was hätten das Sams und Herr Taschenbier noch Überraschendes wünschen können!» In dem neuen Buch, Band 10, beobachtet das Sams, wie ein paar Kinder einen Drachen steigen lassen. So was hätte das Sams auch gern. Ausnahmsweise benutzt er die verbotene Wunschmaschine - und plötzlich steht ein echter kleiner Drache vor ihm.

