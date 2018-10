Witwe von John Lennon : Neues Mosaik von Yoko Ono in ihrer New Yorker U-Bahn-Station

Eine U-Bahn-Station in Manhattan hat ein neues Mosaik von Yoko Ono bekommen. Das Motiv besteht aus einem blauen Himmel und Wolken. Zusätzlich dazu gibt es Kommentare, die friedvolle Botschaften enthalten.

von dpa

06. Oktober 2018, 11:44 Uhr

In der U-Bahn-Station unter dem New Yorker Wohnhaus von Yoko Ono (85) ist ein neues Mosaik der Künstlerin und Witwe von John Lennon eingeweiht worden.

An den Wänden der U-Bahn-Station 72nd Street auf der Upper West Side in Manhattan sind bei Renovierungsarbeiten an sechs Stellen Teile des Mosaiks «Sky» eingebaut worden. Darauf sind blauer Himmel und Wolken zu sehen, dazu Kommentare wie «dream» (Traum), «remember love» (erinnere dich an Liebe) oder «imagine peace» (stelle dir Frieden vor).

Yoko Ono lebt über der Station im Apartment-Komplex «The Dakota», vor dem 1980 ihr Ehemann, der Beatles-Sänger John Lennon, erschossen wurde. Das Mosaik solle den «Himmel unter die Erde bringen, so dass er immer bei uns ist», sagte Ono laut Mitteilung.

«Ich hoffe, dass es meinen New Yorker Mitmenschen für viele Jahre Frieden und Freude bringen wird.» Ono ist nicht die einzige in der New Yorker U-Bahn vertretene Künstlerin. An vielen Stationen sind Werke renommierter Künstler installiert.