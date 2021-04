Philosoph : Nida-Rümelin hält Eröffnungsrede bei Salzburger Festspielen

Am 17. Juli beginnen die Salzburger Festspiele. Dann will der ehemalige deutsche Kulturstaatsminister will über Utopie und Humanismus sprechen.

Salzburg | Der deutsche Philosoph Julian Nida-Rümelin wird die Festrede bei den diesjährigen Salzburger Festspielen halten. Am 25. Juli werde er zum Thema Utopie und Humanismus sprechen, gab das weltweit bedeutende Klassik- und Theaterfestival am Dienstag bekannt. „Der moderne Mensch kann nicht ohne Utopie leben, andererseits wird er durch den Utopismus gefäh...

