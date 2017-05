Krankheit : Olivia Newton-John muss Konzerte absagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Evan Agostini 1 von 1

Popsängerin Olivia Newton-John hat wegen einer neuerlichen Krebsdiagnose ihre für Juni geplanten Konzerte in den USA und Kanada auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Rückenschmerzen der 68-Jährigen, die zur Verschiebung ihres Tourneeauftakts geführt hatten, seien auf Brustkrebs zurückzuführen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag auf Newton-Johns offizieller Facebook-Seite. Demnach haben sich im Kreuzbein Metastasen gebildet. Die Künstlerin werde sich nun einer Strahlentherapie unterziehen. Sie hatte in den 90er Jahren schon einmal den Brustkrebs besiegt.

Mit ihrem kessen Auftritt in dem Hit-Filmmusical «Grease» machte die Schauspielerin 1978 an der Seite von John Travolta Furore. Doch schon Jahre, bevor sie in «Grease» mit Pferdeschwanz und Pettycoat Songs wie «You're The One That I Want» trällerte, war Newton-John ein Star. Mit Schmusesongs machte sich die Folk-Sängerin vor allem in den USA einen Namen.

erstellt am 31.Mai.2017 | 09:36 Uhr