Filmpreis : Oscar-Verleihung 2022 findet erst im März statt

Im nächsten Jahr soll die Oscar-Verleihung wieder traditionell im Dolby Theatre stattfinden. Die Eckdaten für die Gala wurden jetzt bekannt gegeben.

Los Angeles | Die Oscar-Trophäen sollen im kommenden Jahr nicht wie ursprünglich geplant im Februar, sondern erst Ende März vergeben werden. Die Filmakademie in Beverly Hills gab jetzt die Eckdaten für Hollywoods wichtigste Preisverleihung bekannt. Die 94. Academy Awards sollen demnach am 27. März 2022 im traditionellen Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.