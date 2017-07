Reissue : Pet Shop Boys: Neuauflagen mit vielen Extras

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Gute Pop-Musik kommt von der Insel: Tanzbar, selbstreflektiert, exzentrisch und angenehm anders sind die Pet Shop Boys. Seit über 30 Jahren ist die britische Band erfolgreich und hat die Musikszene der 80er Jahre maßgeblich geprägt.

Das Pop-Duo Neil Tennant und Chris Lowe wurde in den 80er Jahren mit «West End Girls» weltweit bekannt. Die Band kündigte nun die Serie Reissue-Reihe «Catalogue: 1985-2012» an. Es handelt sich um eine Wiederveröffentlichungen ihrer Parlophone-Studioalben.

Jede Edition enthält das überarbeitete Album mit Further Listening-CDs voller zusätzlicher Tracks und bisher unveröffentlichtem Material. Als erste Alben kommen «Nightlife», «Release» und «Fundamental» am 28. Juli auf den Markt.

In dieser Serie wird jedes Album aus der umfassenden Discografie der Pet Shop Boys mit neuem Sound und zusätzlichen Alben mit Bonustracks, Demos und alternativen Mixen veröffentlicht.

Viele der zusätzlichen Tracks werden auf den Bonusalben zum ersten Mal veröffentlicht. Zu jedem Album gehört ein ausführliches Booklet mit Fotografien der letzten 30 Jahre, in dem Neil Tennant und Chris Lowe jeden Song kommentieren.

Die drei Alben klingen alle sehr unterschiedlich. Das Album «Nightlife» wurde erstmals 1999 veröffentlicht und ist eher düster eingefärbt. In Zusammenarbeit mit den Produzenten Rollo, Craig Armstrong und David Morales entstand das Album, das sich weniger für lange Partynächte sondern eher für Philosophiestunden bei einem Glas Wein eignet.

Es erscheint mit zwei Further Listening-CDs mit unveröffentlichten Tracks wie «Tall Thin Men» und «For All Of Us» sowie Demo-Versionen von «Vampires», «Call Me Old-Fashioned» und «Radiophonic».

Das Album «Release» wurde im Jahr 2002 mit Johnny Marr, dem ehemaligen Gitarristen von The Smiths, an der Gitarre eingespielt und katapultierte sich nach der Veröffentlichung in die Top 10 der UK-Charts. «Release» ist dank Marr sehr gitarrenlastig, war allerdings damals ein kommerzieller Misserfolg.

Die überarbeitete Version enhält zwei weitere CDs mit zusätzlichen unveröffentlichten Songs, darunter «Motoring», «The Night Is A Time To Explore Who You Are», «Run, Girl, Run» und «Reunion». Ebenfalls bisher unveröffentlicht ist die Coverversion von Gilbert O’Sullivans «Alone Again, Naturally», an der Elton John mitwirkte.

Das dritte Album der Serie ist «Fundamental». Es erreichte 2006 erneut die UK-Top-10 und Platz 4 in Deutschland. Ausgeklügelte und pointierte Texte unterlegt mit euphorischen Dance-Rhythmen dominieren das Album. Neben dem remasterten Original-Album enthält die Edition aber auch ein weiteres Album mit 22 Tracks aus zusätzlichem Material.

Diese erste Gruppe der Serie erscheint zeitgleich mit den überarbeiteten Original-Alben, die auf 180g Vinyl erscheinen. Die Reihe der Catalogue-Wiederveröffentlichungen wird im Laufe der nächsten Monate mit allen Alben der Pet Shop Boys fortgeführt, die über Parlophone erschienen sind.

erstellt am 01.Aug.2017 | 06:00 Uhr