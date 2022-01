„Hildes Erbe” am Sonntag in der ARD : Polizeiruf 110 aus Brandenburg: Der Neue kommt im Rock

Neuer Ermittler beim Polizeiruf 110 in Brandenburg: André Kaczmarczyk gesellt sich in der Folge „Hildes Erbe” am Sonntag als Kommissarsanwärter Vincent Ross zu Adam Raczek (Lucas Gregorowicz).

Es ist gerade mal drei Wochen her, da gab Charly Hübner seinen Ausstand beim Polizeiruf 110 in Rostock. Regie führte ein Mann, der Hübners Figur Alexander „Sascha“ Bukow schon erfunden hatte und nun gemeinsam mit Anika Wangard auch das Drehbuch der letzten Folge schrieb: Eoin Moore. Er machte es gut, wie eigentlich immer. An diesem Sonntag erfolgt nun ...

