MI6 : „Q“ gesucht: Britischer Geheimdienst schreibt Stelle aus

Er gehört zu den berühmtesten Tüftlern der Welt. Und ohne ihn hätte 007 oft alt ausgesehen. Nun wird die Stelle des Entwicklungs-Chefs „Q“ aus dem James-Bond-Film tatsächlich ausgeschrieben.

London | Die Szene gehört in jeden guten James-Bond-Film: Der nur „Q“ genannte Chef der Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdiensts präsentiert dem Agenten 007 die neuesten geheimen Waffen. Der Auslandsgeheimdienst MI6 hat diesen Posten jetzt nun tatsächlich ausgeschrieben. Das teilte Behördenchef Richard Moore am Donnerstag per Twitter mit. Gesucht ...

