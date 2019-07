Pläne : Quentin Tarantino denkt über Ende seiner Karriere nach

Irgendwann muss Schluss sein: Der US-Regisseur hat in einer Talkshow gesagt, er werde vielleicht nur noch einen Film drehen und sich danach verabschieden. Als Autor wolle er aber weitermachen.

von dpa

24. Juli 2019, 10:49 Uhr

Der amerikanische Filmregisseur Quentin Tarantino (56) denkt darüber nach, seine Karriere nach seinem nächsten Film zu beenden.

«Ich mag den Gedanken, zehn Filme zu drehen, und dann, bumm, das war's», sagte er am Montagabend in der US-Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!». Er plane allerdings nicht, völlig zu verschwinden, sondern wolle weiter schreiben. Tarantino kam auch auf seine kürzliche Heirat mit der israelischen Sängerin Daniela Pick zu sprechen und sagte, er wolle eine Familie haben.

Tarantinos neuer Film «Once Upon a Time in Hollywood» mit Stars wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie läuft im August an. Deutscher Kinostart ist am 15. August. Es ist Tarantinos neunter Film seit «Reservoir Dogs - Wilde Hunde» (1992), wenn man die beiden Teile von «Kill Bill» als einen Film rechnet.