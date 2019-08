Judy-Garland-Biopic : Renée Zellweger und Sam Smith singen im Duett

In einem Biopic über Judy Garland verkörpert Renée Zellweger die US-Sängerin. Und der Soundtrack hat es in sich.

von dpa

29. August 2019, 09:59 Uhr

Hollywood-Star Renée Zellweger (50) singt für den Soundtrack der Judy-Garland-Filmbiografie «Judy» ein Duett mit Sam Smith (27).

«Sie war eine der mutigsten Menschen», sagte der Brite in einem Statement über die Show-Ikone (1922-1969). «Die Verletzlichkeit und Ehrlichkeit in ihrer Kunst verursachen bei mir noch immer eine Gänsehaut.» Zellweger und Smith («Stay With Me») standen für den Song «Get Happy» im Studio.

Der blonde «Bridget Jones»-Star Zellweger verwandelt sich für den Film in die brünette US-Sängerin, die als Kind mit dem Filmmusical «Der Zauberer von Oz» (1939) berühmt wurde und mit 47 Jahren an der Überdosis eines Schlafmittels starb. Das Biopic über die letzten Bühnenauftritte Garlands kommt Ende September in die US-Kinos. Die deutschen Fans müssen noch bis Januar 2020 warten.

Auf dem Soundtrack singt Zellweger neben dem Welthit «Over The Rainbow», der an diesem Freitag als Single erscheint, zusammen mit Sänger Rufus Wainwright (46) das Weihnachtslied «Have Yourself a Merry Little Christmas».