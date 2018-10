Ausgezeichnet : Rheinischer Kulturpreis für Fotokünstler Andreas Gursky

Die Arbeiten des in Düsseldorf lebenden Künstlers werden in Museen auf der ganzen Welt gezeigt und erzielen auf dem Kunstmarkt hohe Preise.

von dpa

09. Oktober 2018, 12:48 Uhr

Der Fotokünstler Andreas Gursky (63) erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Die Arbeiten des in Düsseldorf lebenden Künstlers werden in Museen auf der ganzen Welt gezeigt und erzielen auf dem Kunstmarkt hohe Preise.

«Andreas Gursky schafft es mit seinen imposanten Großformaten, den Betrachtenden zu überwältigen und staunen zu lassen», begründete der Kuratoriumsvorsitzende Michael Breuer am Dienstag in Düsseldorf die Entscheidung. Die Auszeichnung gehört zu den höchstdotierten deutschen Kulturpreisen.

Gurskys oft monumentale Arbeiten behandeln Themen wie Globalisierung, Konsumterror oder Turbokapitalisums. Durch Bildbearbeitung entstehen detailreiche Collagen. «Die Perfektion, die er dabei aufbringt, zeichnet seine Fotokunst aus», heißt es in der Begründung. Gursky studierte in den 1980er Jahren an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Bernd und Hilla Becher und war dort später selbst Professor für Freie Kunst. Derzeit nimmt er eine Auszeit von Lehre und Ausstellungsbetrieb.