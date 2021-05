Entflogen : Riesenseeadler aus NRW in Ungarn entdeckt

Von Remscheid in Nordrhein-Westfalen bis nahe der österreichischen Grenze in Ungarn sind es Luftlinie etwa 1000 Kilometer. Diese Strecke hat nun der entflogene Riesenseeadler Grobi zurückgelegt.

Nationalpark Örség, Ungarn | Der entflogene Riesenseeadler Grobi aus Remscheid (NRW)ist in dem rund 1000 Kilometer entfernten Nationalpark Örség in Ungarn, nahe der Grenze zu Österreich aufgetaucht. Das hat Falknerin Carola Schossow in Remscheid, wo der Adler seine Heimat hat, am Samstag auf Anfrage bestätigt. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet. Die Falknerin, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.