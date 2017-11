Auszeichnung : Roswitha-Preis an Petra Morsbach verliehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bogenberger 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 14:01 Uhr

Bad Gandersheim (dpa) – Die Autorin Petra Morsbach ist am Sonntag mit dem Roswitha-Preis 2017 der Stadt Bad Gandersheim ausgezeichnet worden. Er ist mit 5500 Euro dotiert und erinnert an die erste deutsche Schriftstellerin Roswitha, die im 10. Jahrhundert in Gandersheim Legenden, Dramen und historische Gedichte schrieb.

Morsbach hatte erst kürzlich für ihren Roman «Justizpalast» in Braunschweig den mit 30 000 Euro dotierten Wilhelm Raabe-Literaturpreis erhalten.

In ihren Werken durchdringe und verdichte die 61-Jährige die Wirklichkeit, heißt es in der Begründung der Gandersheimer Jury. Die Prosa des Lebens werde in Morsbachs Poesie aber nicht aufgehoben, sondern konsequent vorgeführt. Ihre Bücher seien poetische Maßarbeit und ihre Figuren lebensnah und lebendig.

Petra Morsbach wurde in Zürich geboren. Sie studierte in München Theaterwissenschaften, Psychologie und Slawistik sowie Regie in Leningrad. Nach Jahren als Dramaturgin und Regisseurin publizierte sie 1995 ihren ersten Roman «Plötzlich ist es Abend». Seither arbeitet sie als freie Schriftstellerin bei München.