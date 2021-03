Industriegeschichte : Sammler richtet Staubsaugermuseum in ehemaligem Kuhstall ein

Die motorisierten Helfer im Haushalt haben es Alois Steffgen angetan. Er sammelt Staubsauger und stellt sie aus.

Bruchmühlbach-Miesau | Der Betriebswirt Alois Steffgen (61) hat aus seiner Leidenschaft für Technik ein Hobby gemacht und in einem ehemaligen Kuhstall ein Museum für Staubsauger eingerichtet. Rund 200 motorisierte Bodenpfleger stehen in der Scheune eines früheren Bauernhofs in Bruchmühlbach-Miesau, einer Gemeinde im Kreis Kaiserslautern mit rund 10.000 Einwohnern. In die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.