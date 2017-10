Protestkultur : Samy Deluxe über linkes Lebensgefühl in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Sabrowsky 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 14:52 Uhr

Der Rapper Samy Deluxe (39) wurde in seiner Jugend nach eigenen Worten von einer Protestkultur in Hamburg geprägt.

«In Hamburg ist der Punkrock-Einfluss sehr präsent, dieses linke Lebensgefühl: sich gegen das Spießertum auflehnen, Randale machen, Wände beschmieren», sagte der Musiker dem «Zeit-Magazin».

Als er 17 Jahre alt war, habe er Jan Eißfeldt - bekannt als Jan Delay - kennengelernt. «Ich habe ihm viel zu verdanken.» Die beiden hätten «sogar am selben Innenhof gewohnt in Eimsbüttel, also Eimsbush, wie wir sagten», erzählte der Rapper. Eimsbüttel ist ein zentrumsnaher Stadtteil von Hamburg. Heute wohne er etwas außerhalb der Hansestadt.