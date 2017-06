Millionenforderung : Schadenersatzprozess gegen Achenbach: Entscheidung erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Juergen Bauer 1 von 1

Im Schadenersatzprozess gegen den verurteilten Kunstberater Helge Achenbach will das Landgericht Düsseldorf heute eine Entscheidung verkünden.

Dem 65-Jährigen droht auch in dem neu aufgerollten Zivilprozess eine Verurteilung zu einer millionenhohen Zahlung an die Familie des gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht.

Das Landgericht hatte Achenbach bereits in einem ersten Zivilprozess Anfang 2015 wegen Betrugs beim Verkauf von Kunst und Oldtimern an Albrecht zur Zahlung von 19,4 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte das Verfahren aber wegen Formfehlern an das Landgericht zurückverwiesen. Der zuständige Richter Joachim Matz ließ daraufhin erkennen, dass er nur kleine Korrekturen an dem ersten Urteil vornehmen werde.

Albrechts Erben fordern insgesamt 24,6 Millionen Euro von Achenbach zurück. Sie hatten ihre Klage noch einmal um rund fünf Millionen Euro erhöht. Das Verfahren sei aber abgetrennt worden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Achenbach war im März 2015 wegen Millionenbetrugs an seinem Duzfreund Albrecht zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Inzwischen ist der einstige Berater-Star im offenen Vollzug.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 08:04 Uhr