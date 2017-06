Wechsel : Schauspielhaus Zürich mit Doppelspitze

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Das Schauspielhaus Zürich wird ab der Saison 2019 von zwei Deutschen geleitet: Die Intendanz teilen sich Regisseur Nicolas Stemann (49) und Dramaturg Benjamin von Blomberg (Jahrgang 1978), wie das Schauspielhaus am Mittwoch mitteilte. Sie seien für fünf Jahre verpflichtet worden.

Der Verwaltungsrat des Schauspielhauses wollte einen Neuanfang, wie er mitteilte: «Einerseits ermöglicht er zwei ambitionierten Theatermachern eine Weiterentwicklung ihrer künstlerischen und programmatischen Visionen und damit einen Generationswechsel auf institutioneller Ebene. Andererseits unterstützt er den Willen zur Teamarbeit und zu einer kooperativen Führung als Leitungsmodell der Zukunft.»

Eine schnelle Gratulation kam aus München, wo Stemann bei den Kammerspielen Hausregisseur und von Blomberg Chefdramaturg ist: «Ich gratuliere ihnen zu dem Schritt, gemeinsam ein Haus zu führen», teilte Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal mit. «Die Stadt Zürich kann glücklich sein, die beiden im Schauspielhaus zu haben.»

Die langjährige Intendantin und Schweizer Regisseurin Barbara Frey hatte ihren Vertrag am Schauspielhaus nicht verlängern wollen. Sie übernahm die Aufgabe 2009. Stemann und von Blomberg bleiben in der Spielzeit 2017/18 in München, wie die Kammerspiele betonten. Im Januar 2018 inszeniert Stemann «Kant» nach der «Grundlegung zur Metaphysik der Sitten».

von dpa

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:34 Uhr