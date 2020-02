Tod mit 87 Jahren : Schriftsteller Ror Wolf gestorben

Als «Fußball-Poet» und «Wortmusiker» hat sich Ror Wolf an großen Themen und scheinbaren Nebensachen wie dem Fußball abgearbeitet. Jetzt ist der Schriftsteller mit 87 Jahren gestorben.

von dpa

18. Februar 2020, 09:36 Uhr

Der Schriftsteller Ror Wolf ist tot. Er starb am Montagabend nach längerer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Mainz. Dies teilte der Schöffling-Verlag in Frankfurt am Main mit.

Wolf wurde mit der Montage von Fußball-Hörstücken bekannt. In Romanen, Gedichten, Bild-Collagen und Hörspielen sezierte er sprachgewaltig die Wirklichkeit. Der gebürtige Thüringer lebte in den vergangenen Jahrzehnten in Mainz. Zuvor hatte der SWR über den Tod Wolfs berichtet.