Abschied : Spanischer Dichter Margarit mit 82 gestorben

Er hat sich nicht nur als Poet und Träger des Cervantes-Literaturpreises (in späten Jahren) einen Namen gemacht. Er hatte auch eine weitere großes Talent.

Sant Just Desvern | Der mehrfach ausgezeichnete spanische Dichter Joan Margarit ist tot. Der Katalane sei am Dienstag mit 82 Jahren in seinem Haus in Sant Just Desvern bei Barcelona gestorben, teilten die Familie und das Kulturministerium mit. Der Gewinner des Cervantes...

