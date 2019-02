«Quatsch keine Oper» : Stefan Raab tritt überraschend auf Opernbühne auf

Damit hatte wohl niemend im Publikum gerechnet. Bei Max Mutzkes jüngsten Auftritt am Wochenende in Bonn kam sein Entdecker und ehemaliger Förderer Stefan Raab auf die Bühne. Viel Applaus.

von dpa

18. Februar 2019, 13:03 Uhr

Stefan Raab (52) ist überraschend auf einer Opernbühne aufgetreten.

Der Moderator, der sich vor mehr als drei Jahren vom Fernsehbildschirm zurückgezogen hat, war am Samstag Überraschungsgast bei einem Konzert seines einstigen Schützlings Max Mutzke (37, «Can't Wait Until Tonight») in Bonn, wie sein Management erklärte.

Der Auftritt war zuvor geheim gehalten worden. Bekannt war allein, dass Mutzke im Rahmen der Reihe «Quatsch keine Oper» - bei der Künstler auftreten, die normalerweise nicht auf Opernbühnen stehen - einen «Special Guest» begrüßen wollte.

Als Raab dann plötzlich auf der Bühne erschien, habe es «extremen» Applaus gegeben, berichtete ein Sprecher. Mutzke und Raab hätten dann zusammen musiziert und geplaudert. Nach Angaben der Oper dauerte das Programm vor ausverkauftem Haus zweieinhalb Stunden. Raab habe unter anderem seinen Gaga-Hit «Wadde hadde dudde da?» zum Besten gegeben, auch Karnevalslieder seien gesungen worden.

Raab und Mutzke kennen sich lange. 2003 war Mutzke in Raabs Show entdeckt worden und schaffte es daraufhin zum Eurovision Song Contest (ESC), wo er im Finale 2004 den achten Platz belegte. Raab selbst zog sich Ende 2015 vom Bildschirm zurück. Zuletzt trat er mit einer Live-Show in Köln auf, die aber nicht im TV übertragen wurde.