„Sprich mit mir“ : T.C. Boyles neuer Roman: Von Affen und Menschen

T.C. Boyle hat einen Roman über das Verhältnis von Menschen zu ihren engsten Verwandten, den Schimpansen, geschrieben. Darüber, was sie verbindet und trennt. Und wie wichtig es ist, die Grenzen zu kennen.

München | Vielleicht wäre es für Sam und Aimee besser gewesen, Guy Schermerhorn nie zu begegnen. Aimee studiert Frühpädagogik und hat wenig echte Ziele im Leben. Schermerhorn ist ein junger Privatdozent für Psychologie an der University of California in Santa ...

