Kritik : Tatort: Einsatzpleite mit Todesfolge

„Sehenswert“ findet unser Autor den Tatort aus Lüneburg mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz.

von Frank Kober

23. April 2018, 05:00 Uhr

Na, das war ja ein hübsches Kuddelmuddel der Polizeiinstanzen gestern Abend. Bundespolizei und örtliche Polizei kamen sich bei der Jagd nach einem Verdächtigen ordentlich in die Quere. Eine Unschuldige musste bei diesem chaotischen Einsatz dran glauben.

Wer hatte geschossen? Welcher Idiot hatte die Befehlskette nicht beachtet? Und wieso war der Verdächtige auch noch entkommen?

Fragen, die sich die Bundespolizisten Thorsten Falke und Julia Grosz (Wotan Wilke Möhring, Franziska Weisz) von Lüneburgs Kripo-Chef Joachim Rehberg gefallen lassen mussten (Jörn Knebel). Und ein irres Vexierspiel begann.

Natürlich hätten Arne Nolting und Jan Martin Scharf (Buch) einen Otto-Normal-Verbrecher zum Ziel der Polizeihatz machen können, um die Komplexität der Hierarchien, die Konkurrenz und eine exemplarische Einsatzpanne zu veranschaulichen. Aber ein junger Syrer (Youssef Maghrebi), der in seiner Heimat etliche Gräueltaten begangen haben und nun in Lüneburg untergetaucht sein soll, macht sich heutzutage offenbar besser. Der Dramatik und der politischen Brisanz wegen.

Trotzdem war dieser nächste Migranten-„Tatort“ sehenswert. Denn Regisseur Özgür Yildirim bediente keinesfalls die Klischees von traumatisierten, fehlgeleiteten oder tatsächlich gewaltbereiten Flüchtlingen. Nein, er konzentrierte sich auf die wahre Story. Und die drehte sich um den diffizilen Polizeidienst an einer konfusen Front.

So erlebten wir eine raffinierte Studie des überforderten Systems und der Hauptakteure. Zwischen Gemotze und Gebrüll, falschen Fährten und falschem Vertrauen. Und mit einer fetten Überraschung am Ende. Nur weiter so! Dann klappt’s auch mit Hund und Katze, mit Falke und Grosz.