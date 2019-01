We're Your Friends, Man : The Bevis Frond: Gitarrenberserker in großer Form

2018 war nun wirklich nicht arm an musikalischen Höhepunkten - aber doch an richtig gutem klassischem Gitarrenrock. Dass dieses Subgenre nicht tot ist, bewies gegen Ende des vergangenen Jahres die ewige Gitarrenberserker-Band The Bevis Frond.

14. Januar 2019

Man kann Nick Saloman durchaus ansehen, dass er schon weit über 30 zehrende Jahre als hart arbeitender Gitarrenrocker hinter sich hat. Doch an seinem Instrument wirkt der zerfurcht-zauselige Frontmann der britischen Indie-Institution The Bevis Frond ewig jung.

Womit wir schon beim wichtigsten Vorbild des 1953 geborenen Saloman wären - einem ebenfalls unverwüstlichen, immer noch vor Energie und Spielfreude sprühenden Veteranen: Neil Young. Auch das neue Album von The Bevis Frond, das im Dezember (und damit wohl zu spät für viele Jahresbestenlisten) erschienene «We're Your Friends, Man» (Fire Records), erinnert mit seinen 20 Songs und rund 90 Minuten Spielzeit an manche Meisterwerke des viel berühmteren Kanadiers.

Allerdings hat Neil Young nach «Psychedelic Pill» von 2012 (damals noch mit Crazy Horse) unter seinen zahllosen Alben kein so inspiriertes Sechssaiter-Brett mehr vorgelegt. In einem Jahr, in dem sogar der (gleichfalls ewig junge) J Mascis von Dinosaur Jr mit «Elastic Days» ein ruhiges, akustisches Album veröffentlichte und der klassische elektrische Gitarrenrock auszutrocknen drohte, gaben sich The Bevis Frond unverdrossen als Berserker - mit epischen Songs und herrlich langen Soli.

Saloman ist wie Young und Mascis kein großer Sänger - aber ebenfalls einer, der auch mit dünnen Vocals zu berühren weiß. Balladen wie «Venom Drain» oder «Mad Love» gelingen ihm daher trotz seines stimmlichen Limits. Gänzlich in ihrem Element sind The Bevis Frond freilich in vorwärts drängenden, mit feurigen Riffs garnierten Psychedelic-, Punkpop- und Folkrock-Stücken wie «Theft», «I Was A Bird», «Old Wives Tales» oder dem tröstlichen Titelsong.

Bei einer chaotischen Karriere wie der von Nick Saloman ist es gar nicht einfach, den Überblick zu behalten - «We're Your Friends, Man» soll also nun das 27. Album von The Bevis Frond sein. Man muss nicht alle anderen kennen, um sicher zu sein, dass diese mit so vielen tollen Songs ausgestatteten Platte eine der allerbesten der Bandhistorie ist. Rock on, Nick!