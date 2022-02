Im Alter von 80 Jahren : Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels gestorben

Einer der Großen des Musiktheaters ist tot: Opernregisseur Hans Neuenfels starb im Alter von 80 Jahren

Der renommierte Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie seine Familie am Montag über einen Anwalt mitteilte. Der in Krefeld geborene Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen und dort seit Mitte der 1960er-Jahre inszeniert. Er arbeitete unter anderem...

