Musikcharts : Vanessa Mai führt die Album-Charts an

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

von dpa

10. August 2018, 16:06 Uhr

Mit ihrem neuen Album «Schlager» erobert Vanessa Mai aus dem Stand die Spitze der deutschen Musik-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Es ist das fünfte Album der 26-Jährigen. Bereits im Vorjahr habe sie es mit «Regenbogen» sofort an die Spitze der Album-Charts geschafft.

Der Soundtrack des Filmmusicals «Mamma Mia! Here We Go Again» steht auf Platz zwei, dahinter folgt Eloy de Jong («Kopf aus - Herz an»). Neueinsteiger auf Platz vier ist der US-Rapper Travis Scott mit «Astroworld». Die Nummer eins der Vorwoche, Rapper Summer Cem, kommt mit seiner neuen Platte «Endstufe» nun auf Platz fünf.

Das HipHop-Duo Capital Bra feat. Juju schafft es mit «Melodien» auf Platz eins der Single-Charts. «In My Mind» von Dynoro & Gigi D'Agostino kommt auf Platz zwei, dahinter platziert sich Bonez MC & RAF Camora («500 PS»). Der Sommerhit «Bella Ciao» von El Profesor/Hugel rutscht von zwei auf vier. Clean Bandit feat. Demi Lovato («Solo») schließt die Top 5.